La Maison de Victor Hugo vous invite le samedi 23 avril à 16h à la rencontre débat en présence de la commissaire de l’exposition “Regards”, Lucienne Forest, de la photographe Caroline Feyt et de l’écrivaine Suzanne Doppelt. La Maison de Victor Hugo vous invite le samedi 23 avril à 16h à la rencontre débat en présence de la commissaire de l’exposition Regards, Lucienne Forest, de la photographe Caroline Feyt et de l’écrivaine Suzanne Doppelt. La visite guidée de l’exposition Regards à 16h sera suivie d’une rencontre – débat avec Caroline Feyt, Suzanne Doppelt et Lucienne Forest. Maison de Victor Hugo 6, place des Vosges 75004 Paris Contact : https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/expositions/regards 0142721016 inga.walc-bezombes@paris.fr

© Paris Musées L’exposition “Regards” à la Maison de Victor Hugo

