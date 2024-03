Rencontre – Débat : Crèches et EHPAD, mêmes scandales ? Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris, jeudi 16 mai 2024.

Le jeudi 16 mai 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre des Jeudis de l’Actu, la bibliothèque vous propose d’assister à une rencontre consacrée aux problématiques actuelles des crèches et des EHPAD.

Depuis quelques années déjà, les experts et médias nous alertent sur la difficulté pour les EHPAD d’accueillir dans de bonnes conditions les personnes âgées. Les récents scandales, notamment dans les structures privées, ont montré que bien vieillir en France était une véritable problématique. Depuis peu, nous découvrons également que pour les plus petits, dans les crèches, les conditions d’accueil sont loin d’être toujours optimales et négligent parfois les règles de sécurité.

Afin de débattre sur ces problématiques, la bibliothèque recevra Bérangère Lepetit, journaliste, auteur avec Elsa Marnette de l’ouvrage Babyzness, paru en 2023 aux éditions Robert Laffont ainsi que Philippe Bataille, directeur d’études à EHESS, auteur de Faire avec l’âge, paru également en 2023 aux éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.

La soirée sera modérée par Victoire N’Sondé, cheffe de rubrique Santé au sein du média The Conversation.

Philippe

Bataille est directeur d’études à l’École des hautes études en

sciences sociales (EHESS). Il a été directeur du Centre d’analyse et

d’intervention sociologiques (CADIS, EHESS-CNRS) de 2009 à 2015. Il est membre

du Centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin.

Les

recherches de Philippe Bataille ont longtemps porté sur le racisme et les

discriminations, le sexisme et les féminismes. Aujourd’hui, il s’intéresse à

l’expérience médicale et sociale de la maladie grave. Ses travaux actuels

suivent ce qu’il advient de la catégorie de sujet dans la relation médicale et

de soin. Ses recherches en cours décrypte les situations cliniques empiriques

qui suscitent de si fortes tensions éthiques qu’elles bloquent le système de la

décision médicale (éthique clinique), et parfois la conduite de soin (médecine

de la reproduction et en soins palliatifs).

Bérangère Lepetit est journaliste au service Société du Parisien. Elle a publié Un séjour en France (Plein Jour, 2015) et Le jour où on a vendu nos vaches (Flammarion, 2017). Elsa Marnette est journaliste pour l’édition Seine-Saint-Denis du Parisien.

Victoire N’Sondé est spécialiste des questions qui allient santé et consommation. Elle a également mené des enquêtes autour de l’accès au soin des populations les plus vulnérables. Avant de rejoindre The Conversation France, Elle a notamment travaillé au sein des rédactions de 60 Millions de Consommateurs, La Quotidienne sur France 5 et Bonjour Santé sur Canal+ Afrique.

Notre partenaire, la librairie La Belle Lurette proposera une dédicaces des ouvrages respectifs des auteurs en fin de rencontre.

Sur réservation sur le site de Bibliocité https://bibliocite.fr/evenements/ ou par téléphone au 01 44 78 80 50.

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004

Contact : +33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr https://bibliocite.fr/evenements/

Robert Laffont / Editions de la Maison des Sciences de l’Homme Jeudis de l’Actu