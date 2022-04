Rencontre-débat “Clemenceau et l’idée de l’Europe” musee national Clemenceau-de Lattre. maison natale de Georges Clemenceau, 14 mai 2022 16:00, Mouilleron-en-Pareds.

02 51 33 40 32 ou maison.clemenceau@monuments-nationaux.fr

Rencontre-débat “Clemenceau et l’idée de l’Europe”, animée par Sylvie Brodziak et Samuël Tomei, une opportunité d’échanger au sujet de la vision de G. Clemenceau sur l’Europe et les Européens.

### **Rencontre-débat “Clemenceau et l’idée de l’Europe”**

### À l’occasion de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, le Centre des monuments nationaux, la maison et jardins de Georges Clemenceau (Saint-Vincent-sur Jard – Vendée) et le musée national Clemenceau – de Lattre (Mouilleron-en-Pareds – Vendée), en partenariat avec le musée Clemenceau (Paris), organisent une rencontre-débat autour de « Clemenceau et l’idée d’Europe », le 14 mai 2022 de 16h à 18h, à la maison natale de Georges Clemenceau – de Lattre à Mouilleron-en-Pareds.

### Georges Clemenceau, farouche défenseur de la République, des libertés, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes avait-il une vision politique de la construction européenne ?

### Animée par **Sylvie Brodziak** et **Samuël Tomei**, cette table ronde constitue une opportunité d’échanger au sujet de la vision de Georges Clemenceau sur l’Europe et les Européens, à travers une approche culturelle et littéraire mais aussi géopolitique.

Free Information and prior reservation at the house and gardens of Georges Clemenceau at 02 51 33 40 32 or [maison.clemenceau@monuments-nationaux.fr](mailto:maison.clemenceau@monuments-nationaux.fr) Saturday 14 May, 16:00

Encuentro-debate “Clemenceau y la idea de Europa”

Con motivo de la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, el Centro de Monumentos Nacionales, la casa y jardines de Georges Clemenceau (San Vicente sobre Jard – Vendée) y el Museo Nacional Clemenceau – de Lattre (Mouilleron-en-Pareds – Vendée)en colaboración con el Museo Clemenceau (París), organizan un encuentro-debate en torno a «Clemenceau y la idea de Europa», el 14 de mayo de 2022 de 16h a 18h, en la casa natal de Georges Clemenceau – de Lattre a Mouilleron-en-Pareds.

¿Tenía Georges Clemenceau, firme defensor de la República, de las libertades, del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, una visión política de la construcción europea?

Animada por Sylvie Brodziak y Samuël Tomei, esta mesa redonda constituye una oportunidad para intercambiar sobre la visión de Georges Clemenceau sobre Europa y los europeos, a través de un enfoque cultural y literario, pero también geopolítico.

Gratis Información y reserva previa en la casa y jardines de Georges Clemenceau en 02 51 33 40 32 o [maison.clemenceau@monuments-nationaux.fr](mailto:maison.clemenceau@monuments-nationaux.fr) Sábado 14 mayo, 16:00

rue du Temple 85390 Mouilleron-en-Pareds 85390 Mouilleron-en-Pareds Pays de la Loire