### **Rencontre-débat “Clemenceau et l’idée de l’Europe”** ### À l’occasion de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, le Centre des monuments nationaux, la maison et jardins de Georges Clemenceau (Saint-Vincent-sur Jard – Vendée) et le musée national Clemenceau – de Lattre (Mouilleron-en-Pareds – Vendée), en partenariat avec le musée Clemenceau (Paris), organisent une rencontre-débat autour de « Clemenceau et l’idée d’Europe », le 14 mai 2022 de 16h à 18h, à la maison natale de Georges Clemenceau – de Lattre à Mouilleron-en-Pareds. ### Georges Clemenceau, farouche défenseur de la République, des libertés, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes avait-il une vision politique de la construction européenne ? ### Animée par **Sylvie Brodziak** et **Samuël Tomei**, cette table ronde constitue une opportunité d’échanger au sujet de la vision de Georges Clemenceau sur l’Europe et les Européens, à travers une approche culturelle et littéraire mais aussi géopolitique.

Gratuit Renseignements et réservation préalable auprès de la maison et jardins de Georges Clemenceau au 02 51 33 40 32 ou maison.clemenceau@monuments-nationaux.fr

