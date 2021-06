Jerusalem Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem Rencontre-Débat | Charles Enderlin Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem Catégorie d’évènement: Jerusalem

**Présentation du livre** _**De notre correspondant à Jérusalem. Le journalisme comme identité**_ **de Charles Enderlin** Mardi 22 juin à 19h à l’Institut Français de Jérusalem – Chateaubriand. ✍En présence de l’auteur, écrivain et grand reporter. Charles Enderlin a été correspondant à Jérusalem pour la chaîne de télévision France 2 de 1981 à 2015. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont notamment Les années perdues : _Intifada et guerres au Proche-Orient_, 2001-2006 (Fayard, 2006), _Au nom du Temple : l’irrésistible ascension du messianisme juif en Israël_, 1967-2012 (Le Seuil, 2013), _Les Juifs de France entre République et sionisme_ (Le Seuil, 2020). Son dernier livre _De notre correspondant à Jérusalem._ _Le journalisme comme identité_ (Le Seuil, 2021) revient sur son parcours de journaliste pour couvrir le conflit israélo-palestinien et raconte les coulisses de ces années en prise avec l’actualité du Proche-Orient. En partenariat avec Educational Bookshop Entrée libre dans la limite des places disponibles En français

