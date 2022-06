Rencontre-débat avec Yann Madé, 24 juin 2022, .

Rencontre-débat avec Yann Madé

2022-06-24 – 2022-06-24

Afin de mener à bien ce grand dessein, la cour entière est mobilisée : scribes, calligraphes, voyageurs et émissaires… Ainsi Paul de Balz, troubadour franc, et Aylan, calligraphe berbère, se lancent dans un périple qui, du mont Saint-Michel à Bejaïa, les mènera à observer les oeuvres artistiques et architecturales de leur époque ainsi que les coutumes et les bouleversements du monde médiéval sur les rives de la Méditerranée. Croisés et sorcières, marins et chevaliers côtoient dans ces planches la tapisserie de Bayeux, les fresques des cathédrales, les enluminures ou encore les peintures rupestres. Mais ce nouveau dessin d’un monde que Roger rêve érudit et pacifié n’est-il pas en train de se craqueler sous les coups des intrigues, au sein même de cette cour de Palerme où se mêlent cultures, peuples et religions?



Colette Magny les petites chansons communistes : Colette Magny, chanteuse engagée et féministe, a côtoyé ou influencé nombre d’artistes, de Mouloudju à Orelsan, en passant par Oliva Ruiz…

Pourtant, beaucoup semblent l’avoir oubliée. C’est pourquoi, sur les pas de Pierrot, un de ses plus grands fans, j’ai décidé de vous raconter qui elle était.

Un autre dessin du monde : Palerme, 1149. Le géographe arabe Al Idrisi rédige, à la demande du roi Roger de Sicile, l’un des plus grands traités de géographie du Moyen Âge : La Géographie de l’Occident.

