Rencontre-débat avec Vladimir Biaggi, 2 juin 2022

Rencontre-débat avec Vladimir Biaggi

2022-06-02 – 2022-06-02

Un projet l’habite : il veut poser sur la toile un bleu profond, immobile, transparent, celui qui l’a troublé dans la peinture de Félix Ziem.

L’enquête conduite par Vladimir Biaggi peut alors commencer !



Ziem vit non loin d’Arles, à Martigues, dans son atelier-mosquée pourvu de minarets, où il peint ses œuvres de facture orientaliste.

Vincent prend la route pour Martigues, en diligence puis à pied, dans l’espoir de retrouver celui qu’il considère comme son “maître” et de connaître le secret de son bleu.



En philosophe averti et esthète gourmand, Vladimir Biaggi s’aventure dans le roman pour incarner, dans une langue sensuelle et colorée, l’humble splendeur de la quête de Vincent, le Vincent Van Gogh des derniers mois.

