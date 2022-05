Rencontre-débat avec Nicolas Totet à la médiathèque de Vermand Vermand, 24 juin 2022, Vermand.

Rencontre-débat avec Nicolas Totet à la médiathèque de Vermand Vermand

2022-06-24 – 2022-06-24

Vermand 02490

La médiathèque de Vermand vous propose une rencontre-débat avec Nicolas Totet, le vendredi 24 juin à 18 heures, à l’occasion de la sortie de son livre “Jozef, itinéraire d’un immigré polonais. De Tarnopol à l’Aisne”.

Gratuit sans inscription.

Quatrième de couverture :

Originaire d’une partie de la Pologne qui est aujourd’hui ukrainienne, Josef Sroka – ou Josef Soroka, selon le pays- émigre jeune homme pour rejoindre sa mère et sortir de la misère, dans les années 30. Arrive la Seconde guerre mondiale: Josef s’engage dans la Légion polonaise et se bat au sud de la ligne Maginot, dans le Doubs. Battue, la Légion polonaise passe en Suisse où Josef est interné. Il s’évade, rejoint l’Aisne où il vit dans la précarité, sous l’occupation nazie. Il travaille dans des fermes qui ont alors un besoin pressant de main d’œuvre. Dur labeur d’ouvrier agricole, dans lequel il est accompagné de son épouse, polonaise elle-aussi.

Pendant 26 ans, naturalisé français, il travaille en usine à Saint-Quentin. Il y perd la santé.

Le récit évoque les durs moments d’une guerre qui le sépare des siens – sa mère et sa sœur disparaissent à jamais en Pologne – et la socialisation d’une vie qui se déroule à la fois au sein de l’immigration polonaise et dans la société axonaise.

La médiathèque de Vermand vous propose une rencontre-débat avec Nicolas Totet, le vendredi 24 juin à 18 heures, à l’occasion de la sortie de son livre “Jozef, itinéraire d’un immigré polonais. De Tarnopol à l’Aisne”.

Gratuit sans inscription.

Quatrième de couverture :

Originaire d’une partie de la Pologne qui est aujourd’hui ukrainienne, Josef Sroka – ou Josef Soroka, selon le pays- émigre jeune homme pour rejoindre sa mère et sortir de la misère, dans les années 30. Arrive la Seconde guerre mondiale: Josef s’engage dans la Légion polonaise et se bat au sud de la ligne Maginot, dans le Doubs. Battue, la Légion polonaise passe en Suisse où Josef est interné. Il s’évade, rejoint l’Aisne où il vit dans la précarité, sous l’occupation nazie. Il travaille dans des fermes qui ont alors un besoin pressant de main d’œuvre. Dur labeur d’ouvrier agricole, dans lequel il est accompagné de son épouse, polonaise elle-aussi.

Pendant 26 ans, naturalisé français, il travaille en usine à Saint-Quentin. Il y perd la santé.

Le récit évoque les durs moments d’une guerre qui le sépare des siens – sa mère et sa sœur disparaissent à jamais en Pologne – et la socialisation d’une vie qui se déroule à la fois au sein de l’immigration polonaise et dans la société axonaise.

stephanie.roger02@gmail.com +33 6 10 26 56 68

La médiathèque de Vermand vous propose une rencontre-débat avec Nicolas Totet, le vendredi 24 juin à 18 heures, à l’occasion de la sortie de son livre “Jozef, itinéraire d’un immigré polonais. De Tarnopol à l’Aisne”.

Gratuit sans inscription.

Quatrième de couverture :

Originaire d’une partie de la Pologne qui est aujourd’hui ukrainienne, Josef Sroka – ou Josef Soroka, selon le pays- émigre jeune homme pour rejoindre sa mère et sortir de la misère, dans les années 30. Arrive la Seconde guerre mondiale: Josef s’engage dans la Légion polonaise et se bat au sud de la ligne Maginot, dans le Doubs. Battue, la Légion polonaise passe en Suisse où Josef est interné. Il s’évade, rejoint l’Aisne où il vit dans la précarité, sous l’occupation nazie. Il travaille dans des fermes qui ont alors un besoin pressant de main d’œuvre. Dur labeur d’ouvrier agricole, dans lequel il est accompagné de son épouse, polonaise elle-aussi.

Pendant 26 ans, naturalisé français, il travaille en usine à Saint-Quentin. Il y perd la santé.

Le récit évoque les durs moments d’une guerre qui le sépare des siens – sa mère et sa sœur disparaissent à jamais en Pologne – et la socialisation d’une vie qui se déroule à la fois au sein de l’immigration polonaise et dans la société axonaise.

Médiathèque de Vermand

Vermand

dernière mise à jour : 2022-05-27 par