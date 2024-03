Rencontre-débat avec Mélanie Jouitteau Ti ar Vro Kemper Quimper, vendredi 15 mars 2024.

Rencontre-débat avec Mélanie Jouitteau Rencontre-débat en langue bretonne Vendredi 15 mars, 18h30 Ti ar Vro Kemper Gratuit

La langue bretonne au menu de ChatGPT ?

Les traducteurs en ligne fiables, comme Google translate, ou les didacticiels automatiques qui permettent de dicter un sms, ne peuvent être utilisés en breton. Malgré quelques outils comme le traducteur automatique développé par l’Office public de la langue bretonne, les pratiques sociales du breton s’en trouvent restreintes, en premier lieu chez les jeunes. La révolution engagée avec l’Intelligence Artificielle (IA) ne va qu’aggraver ces effets.

Mélanie Jouitteau, linguiste chargée de recherche au CNRS, spécialiste du breton et du développement numérique en contextes minorisés, expliquera précisément et concrètement quels risques l’IA posent si nos corpus numériques libres de droits restent trop limités. Loin d’une prospective catastrophiste, elle montrera de multiples ressources qui suggèrent que nous ne sommes pas si loin de passer la barre de l’IA. Elle montrera aussi comment la communauté universitaire organise la résistance numérique et comment, concrètement, la communauté parlante peut mettre en place des actes simples, d’échanges, d’ouverture et de joie de partager qui assurent que ces nouveaux outils soient bien une chance inespérée pour la langue, et pas le clou de son cercueil.

Une rencontre-débat en langue bretonne, proposée par la Ville de Quimper-QBO, en collaboration avec Ti ar Vro Kemper.

Ti ar Vro Kemper 3 esplanade Famille Gabaï 29000 Quimper

