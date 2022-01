Rencontre/débat avec Masami-Charlotte Lavault, floricultrice à Paris Catégorie d’évènement: île de France

Rencontre/débat avec Masami-Charlotte Lavault, floricultrice à Paris, 2 avril 2022, . Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 18h00 à 19h30

gratuit

Le cimetière de Belleville (20e) abrite un jardin presque secret, le champ du Télégraphe, où poussent des centaines de fleurs : c’est l’œuvre de Masami-Charlotte Lavault. Lauréate de l’appel à projets Parisculteurs en 2017, Masami-Charlotte plante des fleurs à foison et s’implante durablement dans ce champ parisien de 1200 m2… « Nous sommes fugaces et c’est ce que je souhaite transmettre aux gens à travers mon métier… » Lors de cette rencontre, la jeune floricultrice présentera son parcours, son projet, ses réalisations, etc. et vous fera partager sa passion. Contact : 01 53 29 74 30 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-charlotte-delbo-1664 https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ Concert;Photo

Date complète :

2022-04-02T18:00:00+01:00_2022-04-02T19:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//