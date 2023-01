Rencontre-débat avec Gérard Mordillat à Laon Laon, 2 février 2023, Laon .

Rencontre-débat avec Gérard Mordillat à Laon

5 rue Saint-Jean Laon Aisne

2023-02-02 – 2023-02-02

Laon

Aisne

Gérard Mordillat, l’auteur de “Corpus Christi” et des “Vivants et les morts”, sera présent à Laon pour présenter son dernier roman “Ecce homo” et tenter ainsi de répondre à la question de Pilate dans l’Evangile de Jean : « Qu’est-ce que la vérité ? »

RV au siège de l’Etoile Noire à partir de 19h30 !

+33 9 75 55 47 06 http://kropotkine.cybertaria.org/

