Rencontre-débat autour du livre : ” Dives-sur-Mer des années 1920 à 1950 – Faits divers” Dives-sur-Mer, 29 janvier 2022, Dives-sur-Mer.

2022-01-29 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-29 Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot

Dives-sur-Mer Calvados

Venez découvrir et partager vos souvenirs autour de la présentation du nouvel ouvrage de l’association Un Fleuve pour la Liberté. Riche d’anecdotes et de faits divers poignants et rocambolesques, cette rencontre promet d’être surprenante !

