Rencontre-débat autour de la mémoire collective des arméniens de Turquie Bibliothèque François Villon Paris, mardi 11 juin 2024.

Le mardi 11 juin 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. A partir de 14 ans. gratuit

avec Nazli Temir Beyleyran.

Dans le cadre de La petite Istanbul en fête

Nazli Temir Beyleyran nous présentera son ouvrage paru en mai 2023 aux éditions l’Harmattan.

Quelles étaient la stratégies de vie et de survie des Arméniens en Turquie ?

Les récits personnels présentés ont été collectés à Istanbul, dans les quartiers habités par des Arméniens, et dans certaines villes anatoliennes. L’auteure propose une étude critique et multidisciplinaire (histoire, psychologie sociale et sociologie) du traitement de la mémoire par les pouvoirs publics de Turquie.

Dans le cadre de La petite istanbul en fête. Organisé par l »ACORT (assemblée citoyenne des originaires de Turquie)

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010

Contact : +33142411430

L’Harmattan