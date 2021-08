Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Rencontre débat A3N: : “Le couple après bébé” Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Rencontre débat A3N: : “Le couple après bébé” Espace Andrée Chedid, 18 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Rencontre débat A3N: : “Le couple après bébé”

Espace Andrée Chedid, le samedi 18 septembre à 10:00

**Rencontre débat A3N: : “Le couple après bébé”** Après le temps de la grossesse, l’événement de l’accouchement, l’accueil et la découverte de votre enfant, en plein post-partum… Comment va votre couple ? Vivez-vous le tsunami dont les médias parlent tant ? Comment prendre aussi soin de vous dans ce grand bouleversement ? Discussion et pistes de réflexion avec Camille Sepulchre, Conseillère conjugale et familiale. Sur réservation obligatoire en ligne sur : [www.a3n.org](http://www.a3n.org)

Sur réservation auprès d’A3N

Avec Camille Sepulchre, Conseillère conjugale et familiale Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Andrée Chedid Adresse 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux