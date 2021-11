Rencontre de violoncelles avec Roland Pidoux Conservatoire de Nantes, 12 décembre 2021, Nantes.

2021-12-12

Horaire : 11:00 12:30

Gratuit : oui Sans réservation. Entrée selon consignes sanitaires en vigueur.

Suite à la rencontre entre le violoncelliste, arrangeur et chef d’orchestre Roland Pidoux et les classes de violoncelle des conservatoires de la région (Nantes, Angers, Cholet, Laval) et du Pont Supérieur, les 40 élèves et étudiants ligériens se retrouvent pour un concert de clôture exceptionnel autour de pièces emblématiques du répertoire et d’arrangements originaux. Œuvres de Casals, Fauré, Grieg, Hahn, Saint-Saëns, Schubert, Tchaïkovski et Edith Piaf. Transcriptions de Gérard Chenuet et Roland Pidoux. Avec 40 élèves des classes de violoncelles des conservatoires de Nantes, Angers, Cholet, Laval et Le Pont Supérieur. Avec la participation de Roland Pidoux, violoncelle et direction ; Antoine Bidart, Anne Cayrol, Véronique Ferrand, Cédric Forré, François Girard, Geneviève Kumer, Camille Renault, violoncelles

Conservatoire de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr