Rencontre de Vignerons Bio Rochecorbon, 2 juillet 2022, Rochecorbon.

Rencontre de Vignerons Bio

12 Quai de la Loire Rochecorbon Indre-et-Loire

2022-07-02 – 2022-07-03

Rochecorbon

Indre-et-Loire

Château Gaudrelle vous invite à un moment unique en présence de vignerons et d’artisans qui partagent les mêmes valeurs !

Dégustation et vente de vins bio, en conversion bio, biodynamiques et natures. Seront présents : Pascal Lambert – AOC Chinon; Domaine de la Renière – AOC Saumur Puy-Notre-Dame; La Ferme des Sept Lunes – AOC Saint-Joseph.

Découvrez également, Yellow Vermouth – 100% Made in Loire et parcourez l’exposition photo de Sylvie Nau sur le thème de la Loire.

Entrée gratuite. Informations au 02 47 25 93 50

Rencontre de Vignerons Bio, samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022 de 10h à 18h.

Dégustation de vin et de vermouth, exposition photo sur la Loire.

Gratuit.

reservation@chateaugaudrelle.com +33 2 47 25 93 50 https://www.chateaugaudrelle.com/

CHATEAU GAUDRELLE

Rochecorbon

