Rencontre de véhicules américains US CAR Centre des Bouleaux, route de Fay aux Loges Saint-denis-de-l’hotel, dimanche 8 septembre 2024.

Rencontre de véhicules américains US CAR Vous aimez les voitures anciennes, vous êtes passionnés des USA… Vous allez adorer rencontrer tous ces passionnés de belles mécaniques ! Une journée inoubliable qui n’a lieu qu’une fois par an à … Dimanche 8 septembre, 09h00 Centre des Bouleaux, route de Fay aux Loges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-08T09:00:00+02:00 – 2024-09-08T18:00:00+02:00

Participez à l’un des plus grands rassemblements français de véhicules américains. Cette rencontre est ouverte à tout véhicule américain quel que soit son âge ou son état et quel que soit le type (voiture, moto, trike, camion, camping-car, caravane, bateau, char, vélo …).

Cruising, concert rock, danse country, concours pin-up, stands commerçants, manèges pour enfants et nombreuses animations.

Buvette et restauration sur place (pique-nique autorisé, barbecue interdit).

Entrée gratuite pour tout le monde (public visiteur et propriétaires de véhicules américains).

Pas d’inscription nécessaire.

Entrées et sorties libres.

Centre des Bouleaux, route de Fay aux Loges Route de Fay-aux-Loges, Saint-denis-de-l'hotel

