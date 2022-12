RENCONTRE DE STEELBANDS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

RENCONTRE DE STEELBANDS Le Mans, 7 janvier 2023, Le Mans . RENCONTRE DE STEELBANDS 239 Avenue Rhin et Danube Les Saulnières Le Mans Sarthe Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube

2023-01-07 – 2023-01-07

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube

Le Mans

Sarthe Deux classes se rencontrent et vous font découvrir les steeldrums, des percussions caraïbéennes.

Les élèves vous proposent un programme varié, rdv samedi 7 janvier à 18h ! Concert de steeldrum par les élèves du Conservatoire +33 2 43 47 38 62 Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Mans Sarthe Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Ville Le Mans lieuville Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

RENCONTRE DE STEELBANDS Le Mans 2023-01-07 was last modified: by RENCONTRE DE STEELBANDS Le Mans Le Mans 7 janvier 2023 239 Avenue Rhin et Danube Les Saulnières Le Mans Sarthe le mans sarthe

Le Mans Sarthe