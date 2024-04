Rencontre de présentation des ateliers « Une nouvelle page à écrire » Saint-Point, lundi 13 mai 2024.

« Une nouvelle page à écrire » est une proposition de cycles d’ateliers d’écriture autour du deuil, ouverts à toute personne se sentant concernée par cette expérience intérieure, qu’elle soit vécue dans le cadre familial, amical, ou professionnel. Les ateliers auront lieu sur plusieurs mois, aboutiront à l’édition d’un livre commun.

Il n’est nul besoin d’avoir pratiqué l’écrit avant d’y participer, ni même d’être présent sur toute la durée. Il est aussi possible d’y participer juste pour écouter les textes des autres et s’en nourrir si le besoin s’en fait sentir.

La rencontre du 13 mai nous permettra de vous donner des informations sur la mise en place des ateliers qui démarreront à l’automne, et d’échanger autour de comment exprimer le deuil, et possiblement vivre avec.

Il est demandé à chacun.e de venir ce jour-là avec un très court texte à partager: texte personnel ou écrit par un autre, issu d’un livre, un poème, une chanson, une lettre, ou une photo. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13

fin : 2024-05-13

La Pimenterie (1789, route du lac)

Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté coordination.revertouthaut@laposte.net

