Salle de l’Asphodèle, le samedi 5 mars à 14:00

L’association Andon [[https://andon.bzh](https://andon.bzh)](https://andon.bzh) organise les prochaines sélections pour le festival de chants et de musiques traditionnelles Kan Ar Bobl le 5 mars à Questembert. Le répertoire sera le Vannetais, le haut-vannetais, le pays d’A-bas et sera également ouvert au pays de Guérande (langues : Breton, Gallo, Français). Suivi d’un fest-deiz (15h00).

entrée libre

