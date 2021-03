Rencontre de Nazand Begikhani – Nantes en Francophonie – EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 26 mars 2021-26 mars 2021, Nantes.

2021-03-26

Horaire : 18:30

Gratuit : oui

Le rendez-vous du Passage Sainte-Croix Rencontre de Nazand Begikhani dans le cadre du Printemps des poètes et des rencontres Nantes en francophonie 2021, en partenariat avec l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire. Nazand Begikhani a vécu le génocide de son peuple et connu des déchirures, des douleurs et des aliénations dans sa vie de femme, de kurde et d’exilée. Elle a pu, grâce à l’écriture et à la créativité, se reconstruire et créer un espace de liberté qui l’a transformée et est devenu son identité. Aujourd’hui, Nazand Begikhani est chargée de cours à Sciences-Po Paris et chercheuse à l’Université de Bristol. Poète de renommée internationale, elle est l’auteure de huit recueils de poésie en kurde, en français et en anglais. Polyglotte, elle a traduit Baudelaire et Eliot en kurde. En 2012, elle a reçu le prix de poésie Simone Landrey pour son recueil Le lendemain d’hier (éditions de l’Amandier) Rendez-vous en ligne sur YoutubeVendredi 26 mars 2021 à 18h30

EN LIGNE / EN VISIO . Nantes