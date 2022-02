Rencontre de musique ancienne Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy Catégories d’évènement: Bondy

Seine-Saint-Denis

Rencontre de musique ancienne Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, 9 avril 2022, Bondy. Rencontre de musique ancienne

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, le samedi 9 avril à 18:00

2ème rencontre pour les élèves et les professeurs des départements musique ancienne des conservatoires. Ils y feront entendre le doux son de leurs instruments : flûtes à bec, luths, clavecins et violes de gambes. La musique anglaise exquise et virevoltante enchantera vos oreilles.

Entrée libre sur réservation

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 avenue Henri Barbusse 93140 Bondy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T18:00:00 2022-04-09T19:30:00

