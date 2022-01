Rencontre / De l’histoire intime des français au XXe siècle ! Médiathèque Violette Leduc, 5 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 05 mars 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

À l’occasion du dixième anniversaire des éditions du Mauconduit, et de la création de « Vivre/écrire », une nouvelle collection de recueils thématiques de textes autobiographiques, rencontre avec deux des chercheuses, et des chercheurs, qui les ont réunis et présentés, et avec Laurence Santantonios, fondatrice et directrice de cette maison d’édition.

Il existe un lieu fabuleux où sont conservés et consultés des milliers de manuscrits inédits déposés par des inconnus : les archives de l’association pour l’Autobiographie et le Patrimoine Autobiographique (APA). À partir de ces « écritures ordinaires », Mauconduit, qui fête ses dix ans en 2022, a imaginé constituer peu à peu une bibliothèque de l’histoire intime des français au XXe siècle. Cette nouvelle collection « Vivre/écrire » est composée de recueils thématiques de textes autobiographiques, réunis et présentés par un chercheur ou une chercheuse : l’exil, l’évasion des prisonniers de guerre, le transfuge de classe, l’amour, les cheminots, les femmes dans la guerre…

» Raconter les années du XXe siècle à aujourd’hui à travers les journaux intimes, les lettres, les archives de ceux « qui font l’histoire sans savoir qu’ils la font « , c’est une entreprise magnifique et sans exemple qui m’a d’emblée enthousiasmée. Pouvoir lire comment les gens ont vécu, aimé, regardé le monde, traversé les événements, a quelque chose de profondément émouvant. Tout cela a été possible grâce aux archives de l’APA qui constituent une formidable mémoire des vies dans le temps. » Annie Ernaux, le 10/11/2021.

Vivre/écrire. Deux premiers titres le 21 janvier : Amoureux, Lettres d’amour retrouvées, réunies et présentées par Véronique Leroux-Hugon ; Femmes dans la guerre, Témoignages, 1939-1945, réunis et présentés par Hélène Gestern ; deux autres le 4 mars 2022 : Évadés, Récits de prisonniers de guerre, 1939-1945, réunis et présentés par Philippe Lejeune ; Exilés, Récits autobiographiques, réunis et présentés par Elisabeth Legros Chapuis.

Gratuit sur réservation à : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe Paris 75011

