Atelier sur le moustique tigre organisé par Le CPIE du Gard et les Petits Débrouillards Occitanie-Antenne Gard,en partenariat avec Alès Agglomération.Implanté dans notre région, le moustique tigre peut être vecteur de certaines maladies. Comment le reconnaitre et s’en protéger ? Quels sont les gestes simples à adopter pour éviter sa prolifération ? Un atelier suivi d’une balade d’observation entre ville et nature animés par l’association les Petits Débrouillards-Occitanie-antenne du Gard.Renseignements et inscription obligatoire auprès du CPIE du Gard. Nombre de places limité.Suite à la crise sanitaire, nous demandons aux participants de s’inscrire et de se munir d’un masque. Merci de votre compréhension.* Infos pratiques : – Rendez-vous le 11 août – Tarif(s) : Gratuit- Adresse : Maison de la Nature et de l’Environnement, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès- Horaires : de 18h à 20h- Informations et réservations par téléphone au 04 66 52 61 38 ou par mail à contact@cpiegard.fr

