RENCONTRE – DE L’ECREVISSE EN EAU DOUCE, 30 juillet 2022, . RENCONTRE – DE L’ECREVISSE EN EAU DOUCE

2022-07-30 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-30 Focus sur les différentes espèces d’écrevisses, locales ou invasives, et moment pratique de présentation par la Fédé de pêche 54

Samedi 30 juillet à 9h

Tout public, gratuit. Sur inscription 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr CCO dernière mise à jour : 2022-04-27 par

