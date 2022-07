RENCONTRE DE L’AUTEUR Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Sarthe

RENCONTRE DE L’AUTEUR Malicorne-sur-Sarthe, 5 août 2022, Malicorne-sur-Sarthe. RENCONTRE DE L’AUTEUR

3 rue gambetta Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

2022-08-05 10:00:00 – 2022-08-05 18:30:00 Malicorne-sur-Sarthe

Sarthe Malicorne-sur-Sarthe Venez rencontrer l’auteur du roman « le silence », échanger avec lui et faire dédicacer vos ouvrages. +33 6 82 43 06 54 Malicorne-sur-Sarthe

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Malicorne-sur-Sarthe Adresse 3 rue gambetta Malicorne-sur-Sarthe Sarthe Ville Malicorne-sur-Sarthe lieuville Malicorne-sur-Sarthe Departement Sarthe

Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malicorne-sur-sarthe/

RENCONTRE DE L’AUTEUR Malicorne-sur-Sarthe 2022-08-05 was last modified: by RENCONTRE DE L’AUTEUR Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe 5 août 2022 3 rue gambetta Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Malicorne-sur-Sarthe Sarthe