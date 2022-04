Rencontre de l’Artisanat d’Art Virelade, 1 mai 2022, Virelade.

Rencontre de l’Artisanat d’Art Virelade

2022-05-01 – 2022-05-01

Virelade 33720 Virelade

EUR Dans un lieu atypique de Virelade, venez assister à la 2ème édition de la rencontre de l’Artisanat d’Art. Après la réussite de la 1ère édition, nous renouvelons l’évènement vous permettant de rencontrer des artisans locaux passionnés et leurs œuvres.

Les artisans présents entre 10 h et 19 h :

Amélie TISSERAND – Calabazalie, Aurélie GUILLOT – Savonnerie Lili des bois, Tatiana AMELIN P. – Vitraux d’Art, Patrice DEL CAMPA – Patrice Gravure, Clément et Hélène BRUNET – L’atelier Passiflore, Michelle BADESKU – Michka, Yelipsa TORRES – L’atelier de Yelipsa, Magali MAGERE – Tessae Mosaïque Moderne, Véronique ANTOINE – Aldopie Créations, Grégory RANDE – Tapissier Ameublement 33

Et l’artiste de génie qui nous fait le plaisir d’exposer certaines de ses œuvres : Patrick Deletrez.

Les Loges Vireladaises

Virelade

