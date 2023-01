Rencontre de la Raviole et de la Truffe Eymeux Eymeux Eymeux Catégories d’Évènement: Drôme

Rencontre de la Raviole et de la Truffe Salle des Fêtes Eymeux Drôme

2023-02-05 10:00:00 – 2023-02-05 17:00:00

Drôme Eymeux Animations culinaires autour de la Raviole et de la Truffe !

Vente de produits locaux !

Assiette Gourmande 12 € ….

Avec Léandre Tchouembou, jeune diplômé de cuisine et les ravioleuses d’Eymeux ! truffes.dromedescollines@orange.fr +33 6 47 70 83 84 http://truffes-dromedescollines.fr/ Eymeux

