Rencontre de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Harfleur Harfleur Harfleur Catégories d’Évènement: Harfleur

Seine-Maritime

Rencontre de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Harfleur, 25 avril 2023, Harfleur Harfleur. Rencontre de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Place d’Armes Harfleur Seine-Maritime

2023-04-25 20:30:00 – 2023-04-25 Harfleur

Seine-Maritime Harfleur Rencontre de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) :

Abdenour R., ornithologue et vidéaste vous présente quelques séquences très locales, en France ou au Venezuela. Rendez-vous à 20h30 à la salle Jean Le Bosqué à Harfleur (place d’Armes).

Renseignements : 07.71.62.85.67 Rencontre de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) :

Abdenour R., ornithologue et vidéaste vous présente quelques séquences très locales, en France ou au Venezuela. Rendez-vous à 20h30 à la salle Jean Le Bosqué à Harfleur (place d’Armes).

Renseignements : 07.71.62.85.67 Harfleur

dernière mise à jour : 2023-01-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Harfleur, Seine-Maritime Autres Lieu Harfleur Adresse Place d'Armes Harfleur Seine-Maritime Ville Harfleur Harfleur lieuville Harfleur Departement Seine-Maritime

Harfleur Harfleur Harfleur Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/harfleur-harfleur/

Rencontre de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Harfleur 2023-04-25 was last modified: by Rencontre de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Harfleur Harfleur 25 avril 2023 Harfleur Harfleur, Seine-Maritime Place d'Armes Harfleur Seine-Maritime seine-maritime

Harfleur Harfleur Seine-Maritime