Rencontre de la Galerne : Victor Dixen

2022-11-29 17:30:00 – 2022-11-29 Le maître de l’Imaginaire Victor Dixen sera pour la première fois à La Galerne ce mardi 29 novembre ! A l’issue de la rencontre, Victor Dixen signera ses livres (à partir de 18h15) ainsi que le premier volume BD « Vampyria Inquisition T01 L’inquisiteur et son ombre » (entrée libre). Double lauréat du Grand Prix de l’Imaginaire, Victor Dixen a signé pas moins de 3 sagas littéraires entre 2009 et 2017 (« Animale », « Cogito », « Extincta ») ainsi que les sagas « Phobos » et « Vampyria ». Il vient à La Galerne à l’occasion de la parution du troisième volume de l’épopée « Vampyria », fabuleuse uchronie baroque dans laquelle la France est sous le joug d’un roi Louis XIV et de sa cour devenus vampires, et dont les sujets étanchent la soif. Écrivain nomade, il a vécu à Paris, à Dublin, à Singapour et à New York, puisant son inspiration aussi bien dans les promesses du futur que dans les fantômes du passé. Librairie La Galerne.

