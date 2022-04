Rencontre de la Galerne : Tahar Ben Jelloun

2022-04-29 – 2022-04-29 Rencontre : Tahar Ben Jelloun La peinture de Tahar Ben Jelloun célèbre la vie et ses couleurs. Elle s’inspire de son enfance heureuse au Maroc, du bleu de l’océan, des foulards bariolés de sa mère, de villes imaginaires ou bien réelles. Dans ce récit “La couleur des mots”, celui qui pense au musicien John Coltrane quand il commence un roman, un poème ou une toile, raconte sa passion pour la peinture et les couleurs, mais revient aussi sur sa vie et l’écriture. L’œuvre littéraire de Tahar Ben Jelloun explore l’exil, l’immigration, la solitude dans une réalité parfois amère et douloureuse. Écrivain, poète, membre de l’Académie Goncourt (qui lui a attribué le prix Goncourt en 1987 pour “La Nuit sacrée”), Tahar Ben Jelloun peint depuis une dizaine d’années. Son œuvre picturale a fait l’objet de plusieurs expositions en France et à l’étranger, notamment à l’Institut du monde arabe à Paris. Vendredi 29 avril à 18h – Librairie La Galerne.

