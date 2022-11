Rencontre de la Galerne : Riff Reb’s, 2 décembre 2022, .

Rencontre de la Galerne : Riff Reb’s



2022-12-02 17:00:00 – 2022-12-02

Le plus célèbre des romans de pirates, « L’île au trésor » illustré par un des plus grands dessinateurs de la mer, Riff Reb’s : c’est un superbe cadeau que nous fait Riff avec ce roman illustré qui se démarque des autres productions par la qualité du dessin, le dynamisme apporté par la nouvelle traduction et le soin particulier apporté à sa fabrication. Les illustrations de Riff sont puissantes et accompagnent pleinement la lecture, dans une nouvelle traduction.

Riff nous plonge dans des ambiances tour à tour aventureuses, étranges, inquiétantes, envoûtantes, avec des illustrations en noir et blanc et en couleurs.

Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation.

