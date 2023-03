Rencontre de la Galerne : R.J Ellory Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime C’est un événement ! R.J. Ellory revient à La Galerne neuf ans après son premier passage au Havre. Il vient présenter son nouveau roman « Une saison pour les ombres », un polar qu’il situe en deux temps, au Nord-Est du Canada en 1972, dans une région balayée par les vents où l’hiver dure huit mois, et à Montréal en 2011. Un roman haletant dans la droite ligne de son livre « Seul le silence ». Librairie La Galerne.

Sur réservation. +33 2 35 43 22 52 https://www.lagalerne.com/rencontres/a_venir/librairie/ Le Havre

