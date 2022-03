Rencontre de la Galerne : Philippe Gestin Le Havre, 24 mars 2022, Le Havre.

Rencontre de la Galerne : Philippe Gestin Le Havre

2022-03-24 18:00:00 – 2022-03-24

Le Havre Seine-Maritime

Rencontre : Philippe Gestin

Docteur en sociologie (EHESS, Paris) avec une formation de juriste en droit de l’aide et de l’action sociale, Philippe Gestin dirige un établissement de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) en Seine-Maritime, spécialisé dans l’accompagnement des jeunes âgés de 17 à 21 ans. Il est attaché d’enseignement à l’université du Havre et à l’institut de formation des éducateurs de Normandie (IFEN).

Parallèlement, en 2004, il a participé à la création des communautés thérapeutiques dans le système de soins français, en animant un groupe de travail de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies auprès du Premier Ministre. En 2006, il a fondé l’association Regards croisés, parrainée par Robert Badinter, dans le cadre d’un projet artistique au centre pénitentiaire de Caen. Il continue aujourd’hui d’animer bénévolement des programmes de soutien destinés à des personnes détenues au centre pénitentiaire du Havre.

Son livre “18 ans et bientôt à la rue ! Plaidoyer pour les jeunes de l’ASE” retrace, à partir des années 1970, l’histoire et les raisons profondes du lâchage institutionnel des jeunes majeurs relevant de l’Aide sociale à l’enfance. Avec des témoignages saisissants de jeunes confrontés à un manque de pilotage de l’action publique dans ce domaine, Philippe Gestin dresse un bilan et propose un accompagnement de ces jeunes à partir de la notion de seuils de passage et de parcours individuel (16/25 ans) plutôt que de le penser en termes d’âge couperet lorsqu’ils parviennent à l’âge adulte (18 ans).

Jeudi 24 mars à 18h – Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation.

