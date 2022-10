Rencontre de la Galerne : Olivia de Lamberterie

2022-10-13 18:00:00 – 2022-10-13 Rencontre : Olivia de Lamberterie « Comment font les gens ? », le nouveau roman d’Olivia de Lamberterie, nous invite à faire une incursion dans l’intime féminin.

Sous la pression invisible de la société, avec un regard lucide, Anna, quinquagénaire d’aujourd’hui, endosse tous les rôles de sa vie. A la fois fille, mère, épouse et femme active, elle n’hésite pas à sa mettre entre parenthèses pour maintenir un équilibre nécessaire dans le petit théâtre de sa vie. Avec objectivité et humour, Anna se dévoile et révèle le quotidien des femmes fait d’obligations, de renoncements mais aussi d’amour.

Responsable des pages livres du magazine « Elle », critique littéraire, Olivia de Lamberterie est l’autrice d’un premier livre remarqué et couronné par le Prix Renaudot de l’essai, « Avec toutes mes sympathies » (2018). Librairie La Galerne.

