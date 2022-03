Rencontre de la Galerne : Michel Bussi Le Havre, 29 mars 2022, Le Havre.

Rencontre de la Galerne : Michel Bussi Le Havre

2022-03-29 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-29

Le Havre Seine-Maritime

Rencontre : Michel Bussi

Dans ce nouveau thriller, Michel Bussi projette le lecteur en 2097. Sur la Terre ne vit qu’un seul peuple ne parlant qu’une seule langue. Alors que le gouvernement s’apprête à célébrer le centenaire de la téléportation quantique, de riches retraités se font assassiner alors qu’il était impossible de les atteindre. Policiers, journaliste et même une institutrice se lancent dans l’enquête, et tentent de retrouver un mystérieux tueur blond qui semble ne pas avoir d’identité dans une démocratie mondialisée où l’on sait à chaque instant où vous êtes, d’où vous venez et où vous allez. Passionnant !

Mardi 29 mars à 18h – Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation.

+33 2 35 43 22 52 https://www.lagalerne.com/rencontres/25628/

Le Havre

