Rencontre de la Galerne : Maxime Rovere

Rencontre de la Galerne : Maxime Rovere, 18 octobre 2022, . Rencontre de la Galerne : Maxime Rovere



2022-10-18 – 2022-10-18 Rencontre : Maxime Rovere Agrégé et docteur en philosophie, Maxime Rovere a consacré plusieurs livres à la philosophie de Spinoza et publié des ouvrages sur ses propres recherches en éthique. Il est notamment l’auteur de « Que faire des cons ? », « L’école de la vie », « Le clan Spinoza ». Avec « Se vouloir du bien et se faire du mal – philosophie de la dispute », Maxime Rovere construit un livre de philosophie existentielle qui mêle analyse, récits de vie et sagesse. Et finit par donner toute sa place à une question centrale et pourtant trop souvent ignorée ou négligée : comment se changer soi-même ? Clé de toute vie éthique. Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation. Rencontre : Maxime Rovere Agrégé et docteur en philosophie, Maxime Rovere a consacré plusieurs livres à la philosophie de Spinoza et publié des ouvrages sur ses propres recherches en éthique. Il est notamment l’auteur de « Que faire des cons ? »,… dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville