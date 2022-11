Rencontre de la Galerne : Maxime Chattam, 14 décembre 2022, .

Rencontre de la Galerne : Maxime Chattam



2022-12-14 15:30:00 – 2022-12-14

C’est la première fois que Maxime Chattam, l’un des maîtres du thriller français, nous rejoins à La Galerne !

Exceptionnellement pour la rencontre qui débutera à 15h30 et se terminera peu après 16h, et afin de vous recevoir plus nombreux, il n’y aura pas de places assises dans le Café, il n’est donc pas nécessaire de s’inscrire !

Nous sommes ravis de recevoir Maxime Chattam pour la présentation de « La Constance du prédateur », une enquête très singulière où l’on retrouve l’héroïne de « La Conjuration Primitive », « La Patience du Diable » et « L’Appel du Néant ».

On ne sait presque rien de Charon, ni de son mode opératoire, sinon sa signature, singulière. Une tête d’oiseau. Il n’a jamais été identifié, jamais été pris, mais ses nombreux crimes ressurgissent du passé. Et s’il était encore vivant ?

A Ludivine Vancker dans le département des sciences du comportement de la Gendarmerie, de le découvrir…

Librairie La Galerne.

Gratuit.

C’est la première fois que Maxime Chattam, l’un des maîtres du thriller français, nous rejoins à La Galerne !

Exceptionnellement pour la rencontre qui débutera à 15h30 et se terminera peu après 16h, et afin de vous recevoir plus nombreux, il n’y aura pas de places assises dans le Café, il n’est donc pas nécessaire de s’inscrire !

Nous sommes ravis de recevoir Maxime Chattam pour la présentation de « La Constance du prédateur », une enquête très singulière où l’on retrouve l’héroïne de « La Conjuration Primitive », « La Patience du Diable » et « L’Appel du Néant ».

On ne sait presque rien de Charon, ni de son mode opératoire, sinon sa signature, singulière. Une tête d’oiseau. Il n’a jamais été identifié, jamais été pris, mais ses nombreux crimes ressurgissent du passé. Et s’il était encore vivant ?

A Ludivine Vancker dans le département des sciences du comportement de la Gendarmerie, de le découvrir…

Librairie La Galerne.

Gratuit.

dernière mise à jour : 2022-11-10 par