Rencontre de la Galerne : Martin Winckler, 14 octobre 2022, .

Rencontre : Martin Winckler

Martin Winckler est médecin, romancier et essayiste. Il vit et travaille aujourd’hui à Montréal, et a écrit « Les histoires de Franz » (2017), « Abraham et fils » (2016), « Le Chœur des femmes » (2009) ou encore « L’École des soignantes » (2019).

Son nouveau grand roman, « Franz en Amérique », est la conclusion de la trilogie initiée par « Abraham et Fils » et poursuivie avec « Les Histoires de Franz ».

Roman choral et charnière entre plusieurs générations et plusieurs époques, « Franz en Amérique » est rythmé par la fin de vie d’Abraham, et nous plonge dans la France de l’après-de Gaulle, celle des combats féministes, des mémoires blessées des guerres européennes et de la décolonisation, des nouveaux combats politiques pour les droits humains, mais aussi de l’influence culturelle américaine qui s’incarne ici dans les aventures du jeune Franz Farkas.

