2022-05-10 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-10

Joël Dicker est né à Genève où il vit toujours. Il a écrit “Les derniers jours de nos pères”, “La vérité sur l’affaire Harry Quebert”, “La disparition de Stéphanie Mailer”, “L’énigme de la chambre 622” et “Le livre des Baltimore”, tous traduits et primés dans de nombreux pays. Il vient de créer sa maison d’édition, Rosie & Wolfe.

Joël Dicker vient à La Galerne présenter et signer son nouveau roman, “L’affaire Alaska Sanders”, la suite de “La vérité sur l’affaire Harry Quebert”.

Avril 1999. Une petite bourgade du New Hampshire est bouleversée par un meurtre. Ce dernier est rapidement élucidé.

Mais onze ans plus tard, l’affaire rebondit. Début 2010, le sergent Perry Gahalowood de la police d’État du New Hampshire, persuadé d’avoir élucidé le crime à l’époque, reçoit une lettre anonyme qui le trouble. Et s’il avait suivi une fausse piste ? Il va mener l’enquête avec son ami l’écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec “La vérité sur l’Affaire Harry Québert”.

Mardi 10 mai à 17h – Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation.

+33 2 35 43 22 52 https://www.lagalerne.com/rencontres/26015/

