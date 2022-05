Rencontre de la Galerne : Guillaume Meurice, 27 mai 2022, .

Rencontre de la Galerne : Guillaume Meurice

2022-05-27 17:00:00 – 2022-05-27

Rencontre : Guillaume Meurice

Comédien, humoriste et chroniqueur sur France Inter dans l’émission Par Jupiter ! Guillaume Meurice est également l’auteur du roman “Le roi n’avait pas ri” paru l’année dernière et de “Cosme”.

Dans son nouveau livre “Les vraies gens – Sociologie de trottoir” il reprend les phrases les plus entendues, les plus marquantes de sa chronique sur France Inter. Et porte dessus un regard personnel, corrosif, plein d’humour et d’esprit.

Les personnes que Guillaume Meurice a croisé dans les rues, dans les colloques et salons, sur les marchés et auxquelles il a tendu son micro pour réaliser des reportages humoristiques pour l’émission Par Jupiter ! Les vraies gens, vous, nous, lui. Lui, qui avoue s’être souvent senti aux premières loges de la Comédie humaine de ses répliques absurdes, cruelles ou poétiques qu’il a rassemblées dans ce livre.

Vendredi 27 mai à 17h – Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation.

Rencontre : Guillaume Meurice

Comédien, humoriste et chroniqueur sur France Inter dans l’émission Par Jupiter ! Guillaume Meurice est également l’auteur du roman “Le roi n’avait pas ri” paru l’année dernière et de “Cosme”.

Dans son nouveau livre…

+33 2 35 43 22 52 https://www.lagalerne.com/rencontres/26306/

Rencontre : Guillaume Meurice

Comédien, humoriste et chroniqueur sur France Inter dans l’émission Par Jupiter ! Guillaume Meurice est également l’auteur du roman “Le roi n’avait pas ri” paru l’année dernière et de “Cosme”.

Dans son nouveau livre “Les vraies gens – Sociologie de trottoir” il reprend les phrases les plus entendues, les plus marquantes de sa chronique sur France Inter. Et porte dessus un regard personnel, corrosif, plein d’humour et d’esprit.

Les personnes que Guillaume Meurice a croisé dans les rues, dans les colloques et salons, sur les marchés et auxquelles il a tendu son micro pour réaliser des reportages humoristiques pour l’émission Par Jupiter ! Les vraies gens, vous, nous, lui. Lui, qui avoue s’être souvent senti aux premières loges de la Comédie humaine de ses répliques absurdes, cruelles ou poétiques qu’il a rassemblées dans ce livre.

Vendredi 27 mai à 17h – Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation.

dernière mise à jour : 2022-04-04 par