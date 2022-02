Rencontre de la Galerne : Éric Vuillard Le Havre, 9 mars 2022, Le Havre.

Rencontre de la Galerne : Éric Vuillard Le Havre

2022-03-09 18:00:00 – 2022-03-09

Le Havre Seine-Maritime

Rencontre : Éric Vuillard

Écrivain et cinéaste, Éric Vuillard a reçu le prix Goncourt pour « L’ordre du jour » (2017). Son livre « La guerre des pauvres » a été finaliste de l’International Booker Prize. Il a aussi écrit « 14 juillet » que la Galerne a beaucoup aimé, « La bataille d’Occident », « Congo » et « Tristesse de la terre ».

Dans son nouveau livre « Une sortie honorable », Éric Vuillard raconte comment pendant la guerre d’Indochine et par un prodigieux renversement de l’histoire, deux des premières puissances du monde ont perdu contre une puissance bien plus petite, le Vietnam. Il nous plonge au cœur de l’enchevêtrement d’intérêts qui conduira à la débâcle et de ce qui fut l’une des plus longues guerres modernes.

Mercredi 9 mars à 18h – Librairie La Galerne.

Réservation obligatoire.

Rencontre : Éric Vuillard

Écrivain et cinéaste, Éric Vuillard a reçu le prix Goncourt pour « L’ordre du jour » (2017). Son livre « La guerre des pauvres » a été finaliste de l’International Booker Prize. Il a aussi écrit « 14 juillet » que la Galerne a…

+33 2 35 43 22 52 https://www.lagalerne.com/rencontres/25530/

Rencontre : Éric Vuillard

Écrivain et cinéaste, Éric Vuillard a reçu le prix Goncourt pour « L’ordre du jour » (2017). Son livre « La guerre des pauvres » a été finaliste de l’International Booker Prize. Il a aussi écrit « 14 juillet » que la Galerne a beaucoup aimé, « La bataille d’Occident », « Congo » et « Tristesse de la terre ».

Dans son nouveau livre « Une sortie honorable », Éric Vuillard raconte comment pendant la guerre d’Indochine et par un prodigieux renversement de l’histoire, deux des premières puissances du monde ont perdu contre une puissance bien plus petite, le Vietnam. Il nous plonge au cœur de l’enchevêtrement d’intérêts qui conduira à la débâcle et de ce qui fut l’une des plus longues guerres modernes.

Mercredi 9 mars à 18h – Librairie La Galerne.

Réservation obligatoire.

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-01-28 par