Rencontre : Eric Saunier La Franc-maçonnerie est un « fait culturel » présent dans le monde entier, dont l'histoire vieille de presque trois siècles montre la propension à diffuser des idéaux communs, à l'échelle d'un continent ou du globe. C'est ce projet ambitieux qui est au cœur des deux ouvrages parus chez Maisonneuve et Larose/Hémisphères, fruit de recherches sur l'éducation et le monde colonial. Eric Saunier, qui a réuni plusieurs spécialistes autour de ces thèmes, évoquera « La Franc-maçonnerie dans les colonies – de l'Atlantique à la mer de Chine (XVIIIe – XXe siècle) » et « Franc-maçonnerie et éducation (XVIIIe – XXe siècle) ». Mardi 15 mars à 18h – Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation.

