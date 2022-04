Rencontre de la Galerne : Douglas Kennedy Le Havre, 25 mai 2022, Le Havre.

Rencontre de la Galerne : Douglas Kennedy Le Havre

2022-05-25 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-04

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Rencontre : Douglas Kennedy

C’est à Los Angeles que Douglas Kennedy emmène les lecteurs pour son nouveau roman “Les hommes ont peur de la lumière” paru aux éditions Belfond.

Dans cette ville tentaculaire perpétuellement embouteillée, Brendan est devenu chauffeur. Alors qu’il dépose une cliente devant une clinique qui pratique l’avortement, il est témoin d’un attentat perpétré par un groupe pro-vie et se retrouve au cœur d’un conflit entre intégristes religieux, hommes d’affaires sans scrupules et féministes déterminées à défendre leur cause.

Dans ce roman à mi-chemin entre le roman noir et la chronique sociale, les personnages évoluent dans une Amérique résolument contemporaine et rongée par la crise.

Mercredi 25 mai à 18h – Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation.

+33 2 35 43 22 52 https://www.lagalerne.com/rencontres/26133/

Le Havre

