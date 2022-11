Rencontre de la Galerne : Dominique Delahaye, 25 novembre 2022, .

Rencontre de la Galerne : Dominique Delahaye



2022-11-25 – 2022-11-25

Dominique Delahaye plante le décor : une friche industrielle en reconversion, et trois jeunes qui vivent sur une péniche. Autour de Julien, Simon et Cindy qui n’ont pas grand chose et rêvent d’un autre monde évoluent des potes, une ancienne institutrice, le caïd du secteur ou encore un architecte peu scrupuleux. Ce petit monde va se percuter. Un roman noir social dans lequel l’auteur d’origine havraise montre combien la géographie urbaine est un champ de guerre sociale.

Dominique Delahaye écrit des nouvelles et des romans noirs, des scénarios de BD, des chansons et des spectacles théâtraux. Il est l’un des fondateurs du festival du « Polar à la plage » du Havre. Il est également musicien et animateur du collectif « Polaroïds rock ».

Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation.

