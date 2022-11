Rencontre de la Galerne : Baru Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Rencontre de la Galerne : Baru Le Havre, 1 décembre 2022

148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

2022-12-01 17:00:00

Seine-Maritime En une vingtaine d’albums BD, Baru n’a cessé de raconter le monde ouvrier, sa culture, sa solidarité, ses combats et ses désillusions. D’origine italienne, son œuvre parle aussi de l’intégration des immigrés. Graphisme radical, écriture au scalpel, sans pathos ni forfanterie, les bandes dessinées de Baru révèlent un auteur hors du commun, singulier, attachant et éminemment respecté de ses pairs.

Baru a reçu en janvier 2010 le Grand Prix du festival d’Angoulême, consacrant l’ensemble de son œuvre. Nous sommes heureux de recevoir Baru pour la première fois à La Galerne, à l’occasion de la parution du troisième et dernier tome de sa série « Bella ciao ». Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation. +33 2 35 43 22 52 https://www.lagalerne.com/rencontres/a_venir/librairie/ Le Havre

