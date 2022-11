Rencontre de la Galerne : Alain Mabanckou, 16 novembre 2022, .

Rencontre de la Galerne : Alain Mabanckou



2022-11-16 18:00:00 – 2022-11-16

Alain Mabanckou le dit lui-même, « Le commerce des Allongés est une sorte de fable moderne ».

Un jeune homme vient de mourir mais il a encore quelques petites choses à régler. Le roman est une remontée dans la vie et les dernières heures du jeune homme, qui assiste à sa propre veillée funèbre de quatre jours et à son enterrement. Aussitôt enseveli, il ressort de sa tombe. Pour se venger ?

Teinté d’humour féroce, ce récit est à la fois social et politique, Alain Mabanckou y aborde la lutte des classes et fait notamment avec le personnage de la grand-mère Mâ Lembé, une belle ode aux femmes africaines.

Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation.

