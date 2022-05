Rencontre de la Galerne : Adrien Borne

2022-05-12 18:00:00 – 2022-05-12 Rencontre : Adrien Borne Adrien Borne est journaliste et écrivain. Il a reçu plusieurs prix pour son premier roman “Mémoire de soie”. Il vient présenter “La vie qui commence”, un roman magistral sur l’enfouissement de la mémoire et les secrets que l’on porte en soi. Pour évoquer l’agression sexuelle qu’il a subie lorsqu’il était jeune adolescent, Adrien Borne a choisi le roman. C’est le récit d’une enfance sacrifiée. Dans une langue d’une beauté remarquable et avec une infinie délicatesse, il rend hommage à tous ceux qui, comme lui, ne peuvent sourire qu’à demi. Jeudi 12 mai à 18h – Librairie La Galerne.

Gratuit, sur réservation.

+33 2 35 43 22 52 https://www.lagalerne.com/rencontres/26028/

dernière mise à jour : 2022-03-31

