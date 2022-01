RENCONTRE DE LA BRODERIE Bourg-le-Roi Bourg-le-Roi Catégories d’évènement: Bourg le Roi

Sarthe

RENCONTRE DE LA BRODERIE Bourg-le-Roi, 22 mai 2022, Bourg-le-Roi. RENCONTRE DE LA BRODERIE Bourg-le-Roi

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 18:00:00

Bourg-le-Roi Sarthe Cette rencontre vous permet à tous de découvrir des expositions et animations riches en couleurs (démonstrations Point de Beauvais, point de comptés, dentelles au fuseaux, filet,…) mais elle est aussi l’occasion de rencontres merveilleuses avec des passionnés de la broderie, venus parler de leur art.

Rendez-vous au musée de la Broderie à Bourg le Roi, toute la journée. Rencontre de la Broderie à Bourg-le-Roi, organisée par l’Association Tourisme et Culture de Bourg-le-Roi. tourisme.cultureblr@orange.fr +33 2 33 26 80 69 http://musee-du-point-de-beauvais.fr/ Cette rencontre vous permet à tous de découvrir des expositions et animations riches en couleurs (démonstrations Point de Beauvais, point de comptés, dentelles au fuseaux, filet,…) mais elle est aussi l’occasion de rencontres merveilleuses avec des passionnés de la broderie, venus parler de leur art.

Rendez-vous au musée de la Broderie à Bourg le Roi, toute la journée. Bourg-le-Roi

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg le Roi, Sarthe Autres Lieu Bourg-le-Roi Adresse Ville Bourg-le-Roi lieuville Bourg-le-Roi