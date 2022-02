Rencontre de danse Maison Pour tous Rol-Tanguy,Saint-Jean-de-la-ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Maison Pour tous Rol-Tanguy, Saint-Jean-de-la-ruelle, le vendredi 4 mars à 18:30

Danseur et chorégraphe hip-hop, l’artiste viendra échanger avec vous autour de son travail et de son solo Sphère, présenté par la Scène nationale d’Orléans le 24 mars à 20h au Théâtre d’Orléans. Sphère est un spectacle autour de la recherche de soi. **Pass vaccinal obligatoire**

Gratuit – Sur réservation

